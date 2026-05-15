¿Cuándo será la próxima luna llena de mayo?

La segunda luna llena de mayo ocurrirá el 31 de mayo y recibirá el nombre de luna azul.

La próxima luna llena de mayo ocurrirá el domingo 31 de mayo a las 2:45 a. m. hora de Costa Rica y será conocida como luna azul, debido a que se tratará del segundo plenilunio registrado durante el mismo mes calendario.

Según explicó la Fundación Cientec, el término en inglés Blue Moon (luna azul) no hace referencia al color en la Luna. El profesor José Villalobos explicó que la expresión proviene del inglés antiguo belewe moon, que significa “luna traidora”.

Este tipo de fenómeno ocurre cuando el calendario y el ciclo lunar coinciden de manera que un mismo mes puede tener dos lunas llenas. El tiempo entre un plenilunio y otro es de poco más de 29,5 días, por lo que esto solo puede suceder en meses de 30 o 31 días.

De acuerdo con Space.com, las lunas azules mensuales suelen ocurrir aproximadamente cada dos años y medio o tres años. La siguiente después de mayo de 2026 se presentará en diciembre de 2028.

El mismo medio indicó que la Luna puede verse más grande cuando aparece cerca del horizonte debido a un efecto visual conocido como “ilusión lunar”. Además, puede adquirir tonos amarillos o anaranjados porque la luz atraviesa una mayor cantidad de atmósfera terrestre.

Mayo de 2026 será el único mes del año con dos lunas llenas. La primera ocurrió el 1.° de mayo a las 11:23 a. m. hora de Costa Rica y fue conocida como Luna de Flores o Flower Moon, nombre relacionado con la floración característica de esta época en el hemisferio norte.