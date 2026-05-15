Ciencia

¿Cuándo será la próxima luna llena de mayo?

El fenómeno astronómico marcará el cierre de mayo y tendrá una característica poco frecuente dentro del calendario lunar

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Por Jailine González Gómez
Luna llena
La segunda luna llena de mayo ocurrirá el 31 de mayo y recibirá el nombre de luna azul. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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