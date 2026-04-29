Ciencia

Mayo 2026 tendrá dos lunas llenas: cuándo ocurrirán y por qué es un fenómeno poco común

El 1.° y el 31 de mayo habrá plenilunio. La segunda luna llena del mes recibe el nombre de luna azul

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Por Jailine González Gómez
Luna llena
Mayo será el único mes de 2026 con dos lunas llenas. La segunda, el 31 de mayo, se conoce como luna azul. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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