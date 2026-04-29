Mayo 2026 tendrá dos lunas llenas: cuándo ocurrirán y por qué es un fenómeno poco común

Mayo será el único mes de 2026 con dos lunas llenas. La segunda, el 31 de mayo, se conoce como luna azul.

Mayo de 2026 será el único mes del año con dos lunas llenas: la primera ocurrirá el 1.° de mayo a las 11:23 a. m. hora de Costa Rica y la segunda el 31 de mayo a las 2:45 a. m., una coincidencia poco frecuente que convierte al segundo plenilunio en una llamada luna azul.

Según la Fundación Cientec, este fenómeno sucede cuando la secuencia del calendario coincide con el ciclo lunar y permite que en un mismo mes de 31 días se presenten dos fases principales iguales, como la luna llena. También puede ocurrir, con menos frecuencia, en meses de 30 días si el primer plenilunio sucede muy temprano el primer día del mes.

Esto no puede pasar en febrero, ya que el tiempo entre una luna llena y la siguiente es de poco más de 29,5 días, por lo que resulta imposible que un mes de 28 o 29 días tenga dos plenilunios.

La luna llena del 1.° de mayo recibe el nombre de Luna de Flores o Flower Moon, en referencia a la abundancia de flores que aparecen durante esta época de primavera en el hemisferio norte, según Space.com. También ha sido llamada Luna de Brotes y Luna de Hojas por algunos pueblos originarios.

La segunda luna llena del mes, el 31 de mayo, se conoce como luna azul o Blue Moon. El profesor José Villalobos, citado por Cientec, explica que el término proviene del inglés antiguo belewe moon, que significa “luna traidora”, y no hace referencia a una coloración azulada del satélite.

De acuerdo con los Museos Reales de Greenwich, una luna azul mensual ocurre aproximadamente cada dos años y medio o tres años. Se trata específicamente de la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario.

En 1999, enero y marzo tuvieron dos lunas llenas cada uno. Luego, el fenómeno se repitió en agosto de 2012 y más recientemente en agosto de 2023.

La Fundación Cientec señala que después de mayo de 2026, las siguientes lunas azules mensuales ocurrirán en diciembre de 2028, setiembre de 2031 y julio de 2034.

Además, la luna llena del 1.° de mayo estará ubicada en la constelación de Libra, mientras que la del 31 de mayo se observará con la constelación de Scorpius como fondo.