¿Cuándo hay luna llena en febrero de 2026? Esta es la fecha y la hora

La luna llena de febrero de 2026 será el 1 de febrero. El evento, conocido como Luna de Nieve, alcanzará su punto máximo a las 16:09.

La luna llena de febrero de 2026 ocurrirá en Costa Rica el domingo 1 de febrero, a las 16:09, según los registros del sitio especializado Time and Date. Este evento astronómico corresponde a la segunda luna llena del año y podrá observarse con claridad durante la noche.

El ciclo lunar se completa aproximadamente cada mes. Este proceso genera fases que resultan visibles desde ambos hemisferios. La luna llena destaca por su brillo y por su valor dentro del calendario astronómico.

En febrero, la luna llena recibe el nombre tradicional de Luna de Nieve. Esta denominación no responde a cambios físicos del satélite natural. Su origen se relaciona con referencias climáticas históricas del hemisferio norte.

¿Por qué febrero tiene una luna llena especial?

El nombre Luna de Nieve surgió en comunidades indígenas de América del Norte. Estas culturas asociaban la luna llena de febrero con el periodo de nevadas más intensas del invierno. Aunque este fenómeno climático no se presenta en Costa Rica, el término se utiliza de forma global.

A lo largo de la historia, esta luna también se conoció como Luna de Hielo, Luna del Hambre o Luna del Oso. Estas denominaciones reflejan las condiciones extremas del invierno en regiones del norte del continente.

Desde el punto de vista astronómico, la luna llena de febrero no presenta un color distinto ni un tamaño mayor al habitual. Su relevancia se centra en su posición dentro del calendario lunar.

¿A qué hora se puede ver mejor la luna llena en Costa Rica?

Aunque la luna alcanzará su fase llena a las 16:09, la mejor observación se dará tras la puesta del sol. En ese momento, el cielo oscuro permitirá apreciar con mayor claridad el brillo del satélite natural.

Se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte. No se requiere equipo especializado para observar este fenómeno.

Durante febrero también se presenta un evento poco común conocido como Black Moon. Este ocurre cuando el mes no registra ninguna luna llena. Este fenómeno aparece aproximadamente cada 19 años y depende de las diferencias de husos horarios, por lo que no se manifiesta en todas las regiones del mundo al mismo tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.