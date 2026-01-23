Ciencia

¿Cuándo hay luna llena en febrero de 2026? Esta es la fecha y la hora

La luna llena de febrero, conocida como Luna de Nieve, alcanzará su punto máximo durante la tarde y se apreciará mejor al anochecer

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y El Universal / México / GDA
San José, de buen clima, con sol y luna
La luna llena de febrero de 2026 será el 1 de febrero. El evento, conocido como Luna de Nieve, alcanzará su punto máximo a las 16:09. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGlunaluna llenaluna de nieveastronomía
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.