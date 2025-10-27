Ciencia

¿Cuál es el límite del cuerpo humano? Este estudio con ultramaratonistas reveló una cifra impactante

Cuando una persona cruza este umbral, el cuerpo comienza a descomponerse. Un grupo de científicos lo midió con precisión tras seguir a ultramaratonistas por semanas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El cuerpo humano solo soporta hasta 2,5 veces su gasto energético basal por largo plazo, según científicos que estudiaron ultramaratonistas
El cuerpo humano solo soporta hasta 2,5 veces su gasto energético basal por largo plazo, según científicos que estudiaron ultramaratonistas (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGenergíametabolismocuerpo humano
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.