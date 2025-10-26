Ciencia

¿Su cuerpo envejece más rápido de lo que cree? Un método científico revela su edad real, más allá del calendario

Herramienta de inteligencia artificial combina datos genéticos y sanguíneos para estimar la edad real del cuerpo humano con gran exactitud

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos australianos crearon un modelo que calcula la edad biológica a partir de sangre. Puede predecir deterioro físico antes de que se manifieste.
Científicos australianos crearon un modelo que calcula la edad biológica a partir de sangre. Puede predecir deterioro físico antes de que se manifieste. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGenvejecimiento
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.