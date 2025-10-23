Ciencia

¿Por qué el tiempo parece ir más rápido cuando usted envejece? Un estudio podría tener la respuesta

Un experimento con Alfred Hitchcock reveló cómo el cerebro cambia con la edad y por qué usted siente que el tiempo pasa más rápido al envejecer

Por O Globo / Brasil / GDA
El cerebro percibe menos eventos a medida que se envejece, lo que hace que el tiempo parezca pasar más rápido.
El cerebro percibe menos eventos a medida que se envejece, lo que hace que el tiempo parezca pasar más rápido. (Canva /Canva)







