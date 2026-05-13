Ciencia

Conozca a los ‘wolbitos’: los mosquitos con una bacteria especial que Brasil usa para frenar el dengue

El proyecto con la bacteria Wolbachia redujo el dengue hasta un 89% en ciudades brasileñas, pero la crisis climática y la logística frenan su avance

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Por AFP
Brazilian researcher Luciano Moreira, from the World Mosquito Program Brazil, poses with a cage with Aedes aegypti mosquitoes after an interview with AFP in Curitiba, Parana state, Brazil on March 19, 2026. The world's largest breeding factory for the mosquitoes -- nicknamed "wolbitos" after the Wolbachia bacterium they were injected with to block the transmission of dengue -- is located in the southern city of Curitiba. The anti-dengue mosquitoes have been introduced to 15 countries, but nowhere have they protected as many people as in Brazil -- an estimated six million people since 2011, when scientists first began testing the method. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Brasil busca proteger a millones de personas mediante la liberación de mosquitos que no transmiten virus, una técnica que ya funciona en 15 países. (NELSON ALMEIDA/AFP)







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