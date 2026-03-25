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La ciudad de Latinoamérica que superó los 220.000 habitantes en solo una década y transformó su historia

Un modelo productivo innovador impulsa el crecimiento acelerado de una localidad en Brasil, donde la agroindustria, la energía y la inversión explican su expansión en solo 10 años

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Por La Nación / Argentina / GDA
Sinop creció con fuerza en 10 años gracias al auge agroindustrial de Mato Grosso y su sistema productivo integrado.
Sinop creció con fuerza en 10 años gracias al auge agroindustrial de Mato Grosso y su sistema productivo integrado. (Canva stock/Vinícius Rodrigues de Souza / Artush)







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