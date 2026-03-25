La ciudad de Latinoamérica que superó los 220.000 habitantes en solo una década y transformó su historia

Sinop creció con fuerza en 10 años gracias al auge agroindustrial de Mato Grosso y su sistema productivo integrado.

El estado de Mato Grosso, en Brasil, consolidó un modelo agroindustrial que transformó su economía y su estructura social. La ciudad de Sinop refleja ese cambio. Superó los 220.000 habitantes. Cerca de 100.000 personas llegaron en los últimos 10 años.

El crecimiento se originó en la evolución del sistema productivo. La región pasó de ser una frontera agrícola en expansión a un esquema integrado. Combina agricultura, ganadería, energía y desarrollo urbano.

De la expansión agrícola a un sistema integrado

En 2003, el avance sobre el Cerrado marcó el inicio de este proceso. La soja lideró la expansión. Con el tiempo, el modelo se volvió más complejo.

El primer cambio clave fue la incorporación del maíz safrinha. Este cultivo pasó de ser secundario a convertirse en uno de los pilares productivos del estado.

Luego creció la demanda interna. La producción de cerdos y aves aumentó. Mato Grosso se consolidó como proveedor de granos. Esto permitió agregar valor en origen y estabilizar el sistema.

El papel del etanol y la economía circular

En los últimos cinco o seis años surgió un nuevo factor. Las plantas de etanol a base de maíz ampliaron el uso del grano. Ya no solo se exporta o se destina a proteína animal. También se convierte en energía.

Este proceso generó nuevos mercados. También aportó mayor previsibilidad al sector.

A la par, avanzaron los sistemas integrados. Algunos establecimientos combinan soja, maíz, pasturas y ganadería. Incluyen engorde a corral y uso de subproductos. La burlanda del etanol se utiliza como alimento animal.

Un caso representativo es la empresa Mano Julio. Allí opera un esquema de economía circular. La producción agrícola se complementa con aves, huevos, cerdos y ganado bovino.

Los residuos tienen un rol clave. Los efluentes porcinos se transforman en biogás. La energía abastece la operación. El excedente se inyecta a la red eléctrica.

Los subproductos regresan al campo como fertilizantes orgánicos. El sistema reduce desperdicios y fortalece cada etapa productiva.

Sinop: crecimiento acelerado y migración interna

El desarrollo productivo impulsó el crecimiento urbano. Sinop, fundada hace 50 años, es el ejemplo más claro.

La ciudad superó los 220.000 habitantes. Cerca de 100.000 personas se incorporaron en la última década. Este aumento responde a la inversión, las oportunidades y la migración interna.

El crecimiento también generó una expansión de servicios y nuevos centros urbanos.

Desafíos del modelo productivo

El sistema enfrenta retos. La presión de insectos y enfermedades obliga a un manejo intensivo.

La rentabilidad de la soja está ajustada. Influyen los precios internacionales y el aumento de los costos de producción.

Las tasas de interés superan el 20%. Esto limita el financiamiento. Algunas empresas reportan dificultades para encontrar mano de obra calificada.

Un modelo en transformación

El desarrollo de Mato Grosso responde a la combinación de inversión, decisiones productivas y un entorno favorable. La agroindustria impulsa empleo y crecimiento económico en la región.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.