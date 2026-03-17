Conjunción de la Luna y Venus: cuándo ver el fenómeno astronómico desde Costa Rica

La Luna y Venus se verán juntos el 20 de marzo tras la puesta del Sol en Costa Rica.

La conjunción entre la Luna y Venus será visible el 20 de marzo al anochecer en Costa Rica, hacia el oeste, durante poco más de una hora después de la puesta del Sol, según información de la Fundación Cientec.

Ese día, Venus se observará como un punto muy brillante, mientras que la Luna aparecerá como un creciente delgado de aproximadamente un día de edad, ubicado ligeramente por encima del planeta.

Ambos cuerpos coincidirán en ascensión recta, lo que define la conjunción en términos astronómicos, y se ubicarán visualmente frente a la constelación de Piscis.

La Luna tendrá una magnitud de -8,9 y Venus una magnitud de -3,9. La separación entre ambos será de 4°37′, con la Luna desplazándose hacia el norte de Venus.

El fenómeno será visible desde aproximadamente las 5:58 p. m., a una altura de 12° sobre el horizonte. Las condiciones recomendadas incluyen cielo despejado y un horizonte libre de obstáculos hacia el oeste. Los dos objetos se ocultarán a las 6:53 p. m., una hora y ocho minutos después de la puesta del Sol.

Durante el evento, también podrá apreciarse el brillo tenue de la parte no iluminada de la Luna, conocido como luz cenicienta, fenómeno descrito en guías astronómicas internacionales como las de The Guardian.

El acercamiento entre la Luna y Venus forma parte de una serie de observaciones posibles los días 19, 20 y 21 de marzo, en los que el satélite natural se ubicará progresivamente a mayor altura sobre el planeta tras la puesta del Sol, de acuerdo con EarthSky.