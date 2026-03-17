Ciencia

Conjunción de la Luna y Venus: cuándo ver el fenómeno astronómico desde Costa Rica

Fenómeno astronómico podrá observarse hacia el oeste durante poco más de una hora tras la puesta del Sol

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Por Jailine González Gómez
La Luna y Venus se verán juntos el 20 de marzo tras la puesta del Sol en Costa Rica.
La Luna y Venus se verán juntos el 20 de marzo tras la puesta del Sol en Costa Rica. (Fundación Cientec/Fundación Cientec)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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