Calendario astronómico de marzo: eclipse, equinoccio y otros eventos imperdibles marcarán el mes

Marzo ofrecerá eclipse, encuentros de la Luna con estrellas y el equinoccio que dará inicio a una nueva estación en los hemisferios norte y sur

Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
22/02/2025 Parque Nacional Chirripó. Impresionantes vistas que incluyen flora y fauna, observación de especies de aves endémicas y mamíferos como ardillas son parte de los atractivos que animan a muchas personas a visitar este escenario natural que este año cumple 50 años de su creación. Este es parte del registro en fotografías que logramos el viernes y sábado anterior, previo al desarrollo de la edición 37 de la carrera de campo traviesa a este parque natural. Durante la madrugada del sábado anterior, a las 3:29 a.m., el cielo estrellado y luna en fase de cuarto mengunte aportaron al paisaje desde Base Crestones. Foto: Rafael Pacheco Granados
Marzo ofrecerá eclipse, encuentros de la Luna con estrellas y el equinoccio que dará inicio a una nueva estación en los hemisferios norte y sur. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







