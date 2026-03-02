Calendario astronómico de marzo: eclipse, equinoccio y otros eventos imperdibles marcarán el mes

Marzo ofrecerá eclipse, encuentros de la Luna con estrellas y el equinoccio que dará inicio a una nueva estación en los hemisferios norte y sur.

El equinoccio de marzo marcará el cambio de estación y dará paso al otoño en el hemisferio sur y a la primavera en el hemisferio norte. Este fenómeno astronómico figura entre los principales eventos del cielo nocturno durante el mes.

Las estaciones del año se definen por la posición del Sol en la esfera celeste. A lo largo del año el astro se desplaza entre el norte y el sur. En dos momentos cruza el ecuador celeste, una línea imaginaria que divide ambos hemisferios. Estos eventos reciben el nombre de equinoccios y se celebran desde hace milenios.

En marzo el Sol ingresa al hemisferio norte celeste. Este punto sirve como referencia para fechas relevantes como la Pascua judía y la Pascua cristiana. El término equinoccio proviene del latín equi nox, que significa noche igual. En ese momento el día y la noche presentan una duración similar.

3 de marzo: eclipse lunar

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra proyecta su sombra sobre la Luna. Durante la fase total el satélite adquiere un tono rojizo.

En Costa Rica se podrá observar la fase total antes del amanecer del martes 3 de marzo de 2026. El evento iniciará con la fase penumbral a las 2:44 a. m. La fase parcial comenzará a las 3:50 a. m. El inicio de la totalidad se registrará a las 5:04 a. m. y el punto máximo ocurrirá a las 5:33 a. m. La Luna se ocultará en el horizonte a las 5:52 a. m.

9 de marzo: conjunción de la Luna con Antares

El 9 de marzo la Luna menguante se ubicará junto a Antares. Esta estrella es la más brillante de la constelación de Escorpión.

La observación se podrá realizar hacia el este a partir de las 11 p. m.

20 de marzo: el Sol cruza el ecuador celeste

El 20 de marzo el Sol atravesará el ecuador celeste. Este momento marcará el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

En el hemisferio sur comenzará el otoño. Desde esa fecha las noches serán cada vez más extensas.

29 de marzo: encuentro de la Luna con Regulus

El 29 de marzo la Luna creciente se situará junto a Regulus. Esta estrella es la más brillante de la constelación de Leo.

La conjunción podrá observarse desde el inicio de la noche hasta las 3 a. m.

Regulus no es una estrella solitaria. Según datos de la aplicación astronómica Star Walk, se trata de un sistema compuesto por cuatro estrellas organizadas en dos pares.

Star Walk detalla que Regulus ocupa el puesto 21 entre las estrellas más brillantes del cielo y presenta una magnitud aparente de 1,4, lo que facilita su observación sin instrumentos ópticos. El mejor periodo para verla en lo alto del horizonte va desde finales de marzo hasta mayo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.