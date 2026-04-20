Ciencia

Conflicto armado en Colombia empuja a 44 especies animales hacia una extinción inminente

Un estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz vincula la minería ilegal y el uso de animales en la guerra con la pérdida de fauna en la Amazonía

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Por AFP
Cada 30 minutos muere un animal por el conflicto en Colombia. Especies de ranas y monos están en riesgo por el narcotráfico y prácticas de ecocidio. Imágenes con fines ilustrativos.
Cada 30 minutos muere un animal por el conflicto en Colombia. Especies de ranas y monos están en riesgo por el narcotráfico y prácticas de ecocidio. Imágenes con fines ilustrativos. (Canva Stocks/Lorenzo Manera de Pexels / Ravi Kant de Pexels)







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