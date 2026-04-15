Costarricenses caen rendidos ante una ciudad extranjera por cuatro simples razones

Medellín se convirtió en uno de los lugares favoritos de los costarricenses.

¿Dónde pasar unos días fuera de Costa Rica? Cuando surge esa pregunta, hay un destino que aparece cada vez con más frecuencia en las recomendaciones.

Se trata de Medellín, en Colombia, una ciudad que ha ganado popularidad entre los costarricenses, atraídos por su combinación de precios accesibles, conectividad y oferta turística.

Pero, ¿qué hay detrás de este auge?

Cuatro factores ayudan a explicar por qué cada vez más ticos eligen esta ciudad colombiana.

1. Bajos precios

Viajar a Medellín resulta considerablemente más económico que hacerlo dentro de Costa Rica. Una noche de hospedaje para dos personas, en un hotel con buena calificación y desayuno incluido, puede rondar los $25.

Además, se puede disfrutar de la gastronomía local a precios accesibles. También, existen paquetes turísticos desde Costa Rica que incluyen vuelos y hospedaje a tarifas competitivas.

2. Vuelos accesibles

La conectividad es otro punto clave. Existen vuelos directos que conectan Costa Rica con Medellín en aproximadamente dos horas.

Los tiquetes aéreos suelen oscilar entre $250 y $300 ida y vuelta, aunque quienes compran con anticipación pueden encontrar opciones incluso por menos de $200.

3. Experiencias diferentes

Medellín ofrece una vida urbana dinámica, con una oferta cultural, gastronómica y nocturna más amplia que la que muchos costarricenses encuentran en su entorno cotidiano.

Esto la convierte en un destino ideal para escapadas cortas en pareja o con amigos.

4. Recomendación boca a boca

Más allá de las estrategias de promoción turística, gran parte del crecimiento responde a las recomendaciones de quienes ya han visitado la ciudad.

Las experiencias positivas compartidas entre amigos, familiares y redes sociales han impulsado el interés por conocer Medellín.

¿Qué hacer en Medellín en tres días?

Comuna 13, Medellín. (Armando Mayorga)

Una de las principales ventajas de Medellín es que permite organizar viajes cortos sin sacrificar experiencias. En apenas tres días es posible tener una visión bastante completa de la ciudad.

Día 1: Historia y transformación

El recorrido puede iniciar en la Comuna 13, convertida en símbolo de transformación social. Sus grafitis, escaleras eléctricas al aire libre y recorridos guiados permiten comprender el cambio que ha vivido la ciudad en las últimas décadas.

Por la tarde, el centro ofrece otra cara en la Plaza Botero, donde se exhiben las esculturas del artista Fernando Botero.

Día 2: Naturaleza y ciudad

El sistema de transporte público también forma parte de la experiencia. El metrocable permite llegar hasta el Parque Arví, una reserva natural ideal para caminar.

De regreso a la ciudad, espacios como el Jardín Botánico de Medellín o el Parque Explora ofrecen alternativas culturales y recreativas.

Día 3: Excursión a los alrededores

Una visita a Guatapé es uno de los planes más recomendados. Este colorido pueblo, ubicado a pocas horas de Medellín, destaca por sus fachadas decoradas y su ambiente tranquilo.

Muy cerca se encuentra la Piedra del Peñol, un enorme monolito al que se puede subir para obtener una vista panorámica de la región.