148 países no piden visa a costarricenses en 2026; consulte la lista

El pasaporte costarricense empieza el 2026 como el número 25 más poderoso del mundo para viajar.

Un total de 148 países no exigen visa a los ciudadanos costarricenses. El 2026 apenas está iniciando; los planes de viaje empiezan a florecer y quizá su idea es visitar algunos de ellos.

Esta es la lista de destinos que permiten a los ticos ingresar sin necesidad de visado previo o que, al menos, solo requieren una autorización electrónica de viaje o una visa a la llegada.

Los 148 países/territorios ordenados alfabéticamente:

Albania Alemania Andorra Anguila Antillas Francesas (Guadalupe y Martinica) Argentina Aruba Austria Bahamas Bangladés (visa a la llegada) Barbados Bélgica Belice Bermudas Bolivia Bonaire Bosnia y Herzegovina Botsuana Brasil Brunéi Bulgaria Burundi (visa a la llegada) Cabo Verde (visa a la llegada) Camboya (visa a la llegada) Chile Chipre Ciudad del Vaticano Colombia Comoras (visa a la llegada) Corea del Sur (autorización electrónica de viaje) Croacia Curazao Dinamarca Djibouti (visa a la llegada) Dominica Ecuador Egipto (visa a la llegada) El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eslovaquia Eslovenia España Estonia Filipinas Finlandia Francia Georgia Gibraltar Granada Grecia Groenlandia Guatemala Guayana Francesa Guinea-Bisáu (visa a la llegada) Guyana Haití Hong Kong Hungría Irán (visa a la llegada) Irlanda Islandia Islas Caimán Islas Cook Islas Feroe Islas Falkland Islas Marshall (visa a la llegada) Islas Palau (visa a la llegada) Islas Turcas y Caicos Islas Vírgenes Británicas Israel (autorización electrónica de viaje) Italia Jamaica Japón Jordania (visa a la llegada) Kenia (autorización electrónica de viaje) Kiribati Kosovo Laos (visa a la llegada) Letonia Líbano (visa a la llegada) Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macao (visa a la llegada) Macedonia del Norte Madagascar (visa a la llegada) Malasia Maldivas (visa a la llegada) Malta Mauricio (visa a la llegada) Mayotte México Micronesia Moldavia Mónaco Montenegro Montserrat Mozambique (visa a la llegada) Nepal (visa a la llegada) Nicaragua Niue (visa a la llegada) Noruega Nueva Caledonia Países Bajos Palestina (autorización electrónica de viaje) Panamá Paraguay Perú Polinesia Francesa Polonia Portugal Qatar (visa a la llegada) Reino Unido (autorización electrónica de viaje, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) Reunión República Checa República Dominicana Rumania Ruanda (visa a la llegada) Rusia (autorización electrónica de viaje) Samoa (visa a la llegada) San Cristóbal y Nieves (autorización electrónica de viaje) San Marino San Vicente y las Granadinas Santa Elena Santa Lucía Saint Maarten Senegal Serbia Seychelles (autorización electrónica de viaje) Singapur Sri Lanka (autorización electrónica de viaje) Sudáfrica Surinam Suecia Suiza Tayikistán Tailandia (visa a la llegada) Tanzania (visa a la llegada) Timor-Leste (visa a la llegada) Trinidad y Tobago Túnez Turquía Tuvalu (visa a la llegada) Uruguay Uzbekistán Venezuela Zambia Zimbabue (visa a la llegada)

Advertencia: cerciórse de los requisitos

Según el Henley & Partners, firma que elabora el Henley Passport Index, el pasaporte costarricense ocupa en 2026 el puesto 25 a nivel mundial.

Un detalle importante es que esta actualización corresponde al 17 de febrero del 2026. Por eso, debe cerciorarse en los sitios web oficiales del país de destino antes de viajar, ya que los requisitos migratorios pueden cambiar.

En el caso de las visas a la llegada, algunos países establecen condiciones específicas de estadía, plazos o pagos. Uno es Tailandia, que solo otorga ese visado para estadías menores a 15 días.

El Templo Blanco es de los principales atractivos de Chiang Rai, al norte de Tailandia. (Jairo Villegas S.)

Asimismo, las autorizaciones electrónicas deben gestionarse con antelación en línea, aunque el trámite suele ser ágil.

Por otro lado, 78 países o territorios piden visa a los ticos; sin embargo, hay casos interesantes como por ejemplo Antigua y Barbuda, que exonera del visado si realiza el viaje en crucero.

VC Bird Monument en el corazón de Saint John, Antigua y Barbuda. (Jairo Villegas S.)

Además, está el caso de Honduras. En la práctica no existe visa, aunque sí una serie de requisitos como el certificado de antecedentes penales internacional.

El Índice Henley utiliza criterios estrictos sobre exenciones de visas, por lo que Honduras no aparece como un destino ”libre” para los turistas ticos.

Las playas de Roatán, Honduras, son espectaculares. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

En algunos casos, el Henley Passport Index agrupa territorios bajo denominaciones amplias, como “Antillas Francesas” (French West Indies), que incluye territorios franceses del Caribe como Guadalupe y Martinica que permiten la entrada sin visa a los costarricenses.