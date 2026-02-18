148 países no piden visa a costarricenses en 2026; consulte la lista

Un total de 148 países no exigen visa a los ciudadanos costarricenses. El 2026 apenas está iniciando; los planes de viaje empiezan a florecer y quizá su idea es visitar algunos de ellos.
Esta es la lista de destinos que permiten a los ticos ingresar sin necesidad de visado previo o que, al menos, solo requieren una autorización electrónica de viaje o una visa a la llegada.
Los 148 países/territorios ordenados alfabéticamente:
- Albania
- Alemania
- Andorra
- Anguila
- Antillas Francesas (Guadalupe y Martinica)
- Argentina
- Aruba
- Austria
- Bahamas
- Bangladés (visa a la llegada)
- Barbados
- Bélgica
- Belice
- Bermudas
- Bolivia
- Bonaire
- Bosnia y Herzegovina
- Botsuana
- Brasil
- Brunéi
- Bulgaria
- Burundi (visa a la llegada)
- Cabo Verde (visa a la llegada)
- Camboya (visa a la llegada)
- Chile
- Chipre
- Ciudad del Vaticano
- Colombia
- Comoras (visa a la llegada)
- Corea del Sur (autorización electrónica de viaje)
- Croacia
- Curazao
- Dinamarca
- Djibouti (visa a la llegada)
- Dominica
- Ecuador
- Egipto (visa a la llegada)
- El Salvador
- Emiratos Árabes Unidos
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Filipinas
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Gibraltar
- Granada
- Grecia
- Groenlandia
- Guatemala
- Guayana Francesa
- Guinea-Bisáu (visa a la llegada)
- Guyana
- Haití
- Hong Kong
- Hungría
- Irán (visa a la llegada)
- Irlanda
- Islandia
- Islas Caimán
- Islas Cook
- Islas Feroe
- Islas Falkland
- Islas Marshall (visa a la llegada)
- Islas Palau (visa a la llegada)
- Islas Turcas y Caicos
- Islas Vírgenes Británicas
- Israel (autorización electrónica de viaje)
- Italia
- Jamaica
- Japón
- Jordania (visa a la llegada)
- Kenia (autorización electrónica de viaje)
- Kiribati
- Kosovo
- Laos (visa a la llegada)
- Letonia
- Líbano (visa a la llegada)
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Macao (visa a la llegada)
- Macedonia del Norte
- Madagascar (visa a la llegada)
- Malasia
- Maldivas (visa a la llegada)
- Malta
- Mauricio (visa a la llegada)
- Mayotte
- México
- Micronesia
- Moldavia
- Mónaco
- Montenegro
- Montserrat
- Mozambique (visa a la llegada)
- Nepal (visa a la llegada)
- Nicaragua
- Niue (visa a la llegada)
- Noruega
- Nueva Caledonia
- Países Bajos
- Palestina (autorización electrónica de viaje)
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Polinesia Francesa
- Polonia
- Portugal
- Qatar (visa a la llegada)
- Reino Unido (autorización electrónica de viaje, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte)
- Reunión
- República Checa
- República Dominicana
- Rumania
- Ruanda (visa a la llegada)
- Rusia (autorización electrónica de viaje)
- Samoa (visa a la llegada)
- San Cristóbal y Nieves (autorización electrónica de viaje)
- San Marino
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Elena
- Santa Lucía
- Saint Maarten
- Senegal
- Serbia
- Seychelles (autorización electrónica de viaje)
- Singapur
- Sri Lanka (autorización electrónica de viaje)
- Sudáfrica
- Surinam
- Suecia
- Suiza
- Tayikistán
- Tailandia (visa a la llegada)
- Tanzania (visa a la llegada)
- Timor-Leste (visa a la llegada)
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turquía
- Tuvalu (visa a la llegada)
- Uruguay
- Uzbekistán
- Venezuela
- Zambia
- Zimbabue (visa a la llegada)
Advertencia: cerciórse de los requisitos
Según el Henley & Partners, firma que elabora el Henley Passport Index, el pasaporte costarricense ocupa en 2026 el puesto 25 a nivel mundial.
Un detalle importante es que esta actualización corresponde al 17 de febrero del 2026. Por eso, debe cerciorarse en los sitios web oficiales del país de destino antes de viajar, ya que los requisitos migratorios pueden cambiar.
En el caso de las visas a la llegada, algunos países establecen condiciones específicas de estadía, plazos o pagos. Uno es Tailandia, que solo otorga ese visado para estadías menores a 15 días.
Asimismo, las autorizaciones electrónicas deben gestionarse con antelación en línea, aunque el trámite suele ser ágil.
Por otro lado, 78 países o territorios piden visa a los ticos; sin embargo, hay casos interesantes como por ejemplo Antigua y Barbuda, que exonera del visado si realiza el viaje en crucero.
Además, está el caso de Honduras. En la práctica no existe visa, aunque sí una serie de requisitos como el certificado de antecedentes penales internacional.
El Índice Henley utiliza criterios estrictos sobre exenciones de visas, por lo que Honduras no aparece como un destino ”libre” para los turistas ticos.
En algunos casos, el Henley Passport Index agrupa territorios bajo denominaciones amplias, como “Antillas Francesas” (French West Indies), que incluye territorios franceses del Caribe como Guadalupe y Martinica que permiten la entrada sin visa a los costarricenses.