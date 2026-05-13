Ciencia

Cómo una galaxia lejana permitió detectar turbulencia en la Vía Láctea

Astrónomos identificaron por primera vez distorsiones causadas por plasma interestelar usando radiotelescopios terrestres

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Por Jailine González Gómez
El estudio observó cómo el gas turbulento de la Vía Láctea alteró la señal de un cuásar ubicado a miles de millones de años luz.
El estudio observó cómo el gas turbulento de la Vía Láctea alteró la señal de un cuásar ubicado a miles de millones de años luz. (NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech))







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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