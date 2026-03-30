Ciencia

Cómo su casa influye en su cerebro: claves para mejorar su bienestar con cambios simples

Descubra cómo su casa influye en su cerebro y bienestar. Expertos explican cómo la luz, el orden y el ruido afectan su salud emocional y cómo hacer cambios simples

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Por La Nación / Argentina / GDA
El entorno doméstico afecta la mente. Cambios en luz, orden y espacio ayudan a reducir estrés y mejorar el bienestar.
El entorno doméstico afecta la mente. Cambios en luz, orden y espacio ayudan a reducir estrés y mejorar el bienestar. (Canva stock/Fizkes de Getty Images / Griselda Belba de Pexels)







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