¿Cómo sonaban los dinosaurios? Este proyecto recreó su sonido real después de 70 millones de años

Un modelo 3D del Corythosaurus permitió reproducir su sonido original a partir de datos tomográficos y una laringe mecánica

Por O Globo / Brasil / GDA
Un proyecto científico replicó el sonido de un dinosaurio de hace 70 millones de años gracias a impresión 3D y sensores de voz
Un proyecto científico replicó el sonido de un dinosaurio de hace 70 millones de años gracias a impresión 3D y sensores de voz (O Globo/Wikimedia)







