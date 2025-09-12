Ciencia

Cristales dentro de huevos de dinosaurio revelan un secreto de 85 millones de años en China

Investigadores en China aplicaron por primera vez el método uranio-plomo en huevos fosilizados y obtuvieron datos inéditos del Cretácico

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos en China descubrieron cristales en huevos de dinosaurio y aplicaron una novedosa técnica que reveló su antigüedad de 85 millones de años.
Científicos en China descubrieron cristales en huevos de dinosaurio y aplicaron una novedosa técnica que reveló su antigüedad de 85 millones de años. (O Globo/Bi Zhao)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGdinosauriosChinafósiles
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.