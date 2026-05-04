Ciencia

Cómo fotografiar la lluvia de meteoros Eta Acuáridas solo con su celular: guía paso a paso

NASA recomienda usar tomas continuas, trípode y aplicaciones especializadas para captar meteoros en mayo

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Por Jailine González Gómez
Las Eta Acuáridas alcanzan su pico el 5 y 6 de mayo. Guía de la NASA explica cómo fotografiarlas con celular.
Las Eta Acuáridas alcanzan su pico el 5 y 6 de mayo. Guía de la NASA explica cómo fotografiarlas con celular. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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