Cómo fotografiar la lluvia de meteoros Eta Acuáridas solo con su celular: guía paso a paso

Las Eta Acuáridas alcanzan su pico el 5 y 6 de mayo. Guía de la NASA explica cómo fotografiarlas con celular.

La lluvia de meteoros Eta Acuáridas, que alcanzará su punto máximo entre el 5 y 6 de mayo, puede fotografiarse con teléfonos celulares si se aplican técnicas de exposición prolongada y captura continua, según la guía para astrofotografía con celular de la NASA.

Este fenómeno astronómico, visible antes del amanecer y con mejores condiciones en el hemisferio sur, se caracteriza por meteoros rápidos que ingresan a la atmósfera a unos 65 kilómetros por segundo y pueden producir hasta 50 meteoros por hora en condiciones ideales, de acuerdo con datos de la NASA y otros observatorios.

La NASA indica que la técnica para fotografiar lluvias de meteoros es la misma que se utiliza para capturar constelaciones de campo amplio. También es posible obtener imágenes de rastros de estrellas, donde los meteoros aparecen cruzando los arcos formados por el movimiento de las estrellas.

Debido a que los meteoros son eventos breves e impredecibles, el documento señala que la estrategia principal consiste en tomar una serie continua de fotografías y luego combinarlas en una sola imagen. Este método aumenta la probabilidad de registrar uno o varios meteoros en la composición final.

Para facilitar el proceso, se recomienda el uso de aplicaciones como PhotoPills, que permite planificar la toma, y NightCap, que incluye un modo específico para meteoros. Según el documento, esta última puede capturar hasta 720 imágenes por hora con exposiciones de cinco segundos y guardar únicamente aquellas en las que detecta un meteoro.

La guía también señala que es clave comprender el “triángulo de exposición”, que incluye apertura, velocidad de obturación e ISO. En teléfonos inteligentes, la apertura suele ser fija, mientras que la velocidad de exposición puede ajustarse hasta 30 segundos y el ISO debe mantenerse entre 800 y 3200 para evitar exceso de ruido en la imagen.

Para controlar estos parámetros, es necesario utilizar el modo “Pro” o “Manual” del celular o aplicaciones especializadas. Entre las opciones mencionadas se encuentran Camera+ y Procamera en iOS, así como Camera FV-5 y Open Camera en Android, que permiten ajustar manualmente el ISO y el tiempo de exposición para lograr mejores resultados en condiciones de baja luz.

La NASA indica que el uso de un trípode es obligatorio para evitar imágenes borrosas durante exposiciones largas. Además, recomienda desactivar el enfoque automático y ajustarlo manualmente al infinito para obtener estrellas nítidas.

El proceso sugerido incluye colocar el celular en un trípode, configurar un ISO entre 800 y 1600, seleccionar exposiciones de hasta 30 segundos y utilizar un temporizador de tres a cinco segundos para evitar vibraciones al iniciar la toma.

Como alternativa automática, el documento menciona el uso de intervalómetros o aplicaciones que disparan fotos de forma continua mientras el usuario observa el cielo.

La planificación también es un elemento clave. Se recomienda elegir lugares alejados de la contaminación lumínica y considerar la Tasa Horaria Zenital (ZHR), que indica la cantidad de meteoros por hora. En lluvias con ZHR de 60 o más, es posible observar aproximadamente un meteoro por minuto.

Las Eta Acuáridas, asociadas al cometa Halley, presentan tasas menores que otras lluvias más intensas, pero continúan siendo una de las principales lluvias de meteoros de mayo y pueden observarse sin equipo especializado.