Cómo fotografiar la lluvia de estrellas Líridas: guía para capturar el fenómeno astronómico de abril

Las lluvia de estrellas Líridas tendrá su máximo en abril. La NASA recomienda técnicas específicas para captarlas con cámara.

La lluvia de estrellas Líridas alcanzará su punto máximo entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril de 2026. Además de observar el fenómeno, existen recomendaciones especiales para capturarlo en fotografía, un proceso que depende tanto de técnica como de paciencia.

El evento ocurre cuando la Tierra atraviesa restos del cometa C/1861 G1 (Thatcher). Estos fragmentos ingresan a la atmósfera y se desintegran, generando destellos visibles. Se trata de una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas, con observaciones que datan de hace más de 2.700 años, según datos de la NASA.

Cuándo y por cuánto tiempo se verá

El periodo activo de las Líridas se extiende durante varios días de abril, pero su pico es breve.

La American Meteor Society ubica la actividad entre el 14 y el 30 de abril, con máximo entre el 21 y 22. EarthSky señala que el mejor momento para observar será después de la medianoche y antes del amanecer del 22.

En condiciones ideales, se pueden ver entre 10 y 15 meteoros por hora, aunque la NASA documenta episodios excepcionales con tasas mucho mayores. Para 2026, la baja interferencia de la Luna favorece la visibilidad.

Cómo capturar el fenómeno en fotografía

Capturar una lluvia de estrellas implica trabajar con eventos rápidos e impredecibles. La guía de la NASA advierte que fotografiar meteoros es un ejercicio de paciencia.

Los lineamientos se centran en cámaras con control manual, como DSLR o mirrorless.

Elegir el momento y el lugar: La visibilidad depende del cielo oscuro. La NASA recomienda alejarse de luces urbanas y revisar condiciones climáticas y fase lunar, ya que las nubes o la luminosidad pueden reducir la visibilidad tanto para el ojo como para la cámara.

Estabilidad ante todo: El uso de trípode es esencial. Las exposiciones largas requieren inmovilidad total para evitar imágenes borrosas. Incluso el peso del equipo influye en la estabilidad.

Campo amplio de visión: Se recomienda un lente gran angular. Este tipo de lente permite capturar mayor porción del cielo y aumenta la probabilidad de registrar un meteoro. Un lente telefoto reduce esa probabilidad al limitar el encuadre.

Evitar el contacto con la cámara: El disparo debe realizarse con temporizador o control remoto. Presionar el botón directamente puede generar vibraciones que afecten la imagen.

Enfoque manual: El enfoque automático pierde precisión en condiciones nocturnas. La NASA sugiere enfocar manualmente hacia el infinito y ajustar mediante pruebas hasta lograr estrellas definidas.

Dirección del encuadre: Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, tienden a originarse en un punto específico llamado radiante. En el caso de las Líridas, se ubica en la constelación Lyra.

Tiempo de exposición: El movimiento aparente de las estrellas limita la duración de la exposición. La NASA propone la “regla del 500”: dividir 500 entre la distancia focal del lente para obtener el tiempo máximo en segundos antes de que aparezcan trazos estelares.

Ajustes progresivos: Se recomienda experimentar con apertura e ISO. Ajustar un parámetro a la vez permite entender cómo afecta la imagen final.