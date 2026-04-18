Ciencia

Cómo fotografiar la lluvia de estrellas Líridas: guía para capturar el fenómeno astronómico de abril

El evento alcanzará su pico el 21 y 22 de abril. Estas son las claves para observarlo y fotografiarlo

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Por Jailine González Gómez
Las lluvia de estrellas Líridas tendrá su máximo en abril. La NASA recomienda técnicas específicas para captarlas con cámara.
Las lluvia de estrellas Líridas tendrá su máximo en abril. La NASA recomienda técnicas específicas para captarlas con cámara. (Giles Laurent/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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