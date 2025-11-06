Ciencia

Cometa 3I/ATLAS bate récord de velocidad en el espacio y desconcierta a la comunidad científica

El cuerpo interestelar aceleró tras acercarse al Sol y ahora se mueve tan rápido que la gravedad solar no puede retenerlo.

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
3I/ATLAS sorprendió a los astrónomos por su aumento de velocidad y trayectoria anómala que podría no ser natural.
3I/ATLAS sorprendió a los astrónomos por su aumento de velocidad y trayectoria anómala que podría no ser natural. (NASA/NASA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCometa 3I/ATLASCometa3I/ATLAS
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.