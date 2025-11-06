Ciencia

3I/ATLAS se acerca a la Tierra: qué se sabe y cómo se comparan sus datos con el recorrido de otros dos cometas interestelares

Un cuerpo celeste que proviene de otra estrella se aproxima a nuestro planeta y genera atención mundial. Su paso recuerda a los casos de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
This long-exposure photograph taken on July 24, 2020 shows a view of the Comet NEOWISE (C/2020 F3) in the sky over Shwebo, Sagaing region in Myanmar. The Comet C/2020 F3 was discovered on March 27, 2020, by NEOWISE, the Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, which is a space telescope launched by NASA in 2009. (Photo by Ye Aung Thu / AFP)
3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra. Los científicos lo comparan con Oumuamua y Borisov por sus similitudes estructurales y origen interestelar. [Imagen con fines ilustrativos] (YE AUNG THU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcometacometa 3I/ATLAS3I/ATLAS
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.