Ciencia

Cinco plantas que espantan mosquitos y protegen su casa de forma natural

Con citronela, lavanda y otras plantas aromáticas, usted puede mantener su casa libre de mosquitos sin recurrir a químicos

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Conozca las cinco plantas más efectivas para repeler mosquitos y cómo ubicarlas para mejorar la protección de su hogar.
Conozca las cinco plantas más efectivas para repeler mosquitos y cómo ubicarlas para mejorar la protección de su hogar. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGmosquitos
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.