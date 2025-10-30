Ciencia

¿Cómo preparar un repelente natural contra mosquitos? Conozca estas recetas

Descubra cómo preparar en casa repelentes naturales con lavanda, citronela y menta para alejar mosquitos sin usar químicos agresivos

Por El Universal / México / GDA
Use lavanda, menta o citronela para preparar repelentes caseros que alejan a los mosquitos y previenen enfermedades como dengue o zika.
Use lavanda, menta o citronela para preparar repelentes caseros que alejan a los mosquitos y previenen enfermedades como dengue o zika. (Canva /Canva)







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

