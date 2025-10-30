¿Cómo preparar un repelente natural contra mosquitos? Conozca estas recetas

Use lavanda, menta o citronela para preparar repelentes caseros que alejan a los mosquitos y previenen enfermedades como dengue o zika.

Durante la época lluviosa, la proliferación de mosquitos aumenta de forma considerable. Además de causar molestias con sus picaduras, estos insectos pueden transmitir dengue, zika y chikunguña.

Para protegerse, muchas personas recurren a repelentes comerciales. Sin embargo, algunos ingredientes de estos productos pueden generar preocupación. Por eso, las alternativas naturales se posicionan como una opción atractiva.

Una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomienda tres ingredientes eficaces para repeler insectos: lavanda, citronela y menta. A continuación, se explica cómo preparar en casa repelentes con estos componentes.

1. Lavanda

El aceite de lavanda posee propiedades que ahuyentan insectos voladores. Se puede usar de dos maneras:

Agregue unas gotas de aceite esencial de lavanda a su crema hidratante habitual . Aplique la mezcla por la mañana y por la noche.

a su . Aplique la mezcla por la mañana y por la noche. También puede hervir 1/2 taza de agua con una cucharada de lavanda seca. Una vez frío, cuele el líquido y viértalo en un envase con atomizador. Añada 1/2 taza de alcohol para conservar el preparado.

2. Citronela

Este ingrediente tiene un aroma fuerte que los mosquitos evitan. Existen dos métodos recomendados:

Mezcle 20 gotas de aceite esencial de citronela en 100 mililitros de crema humectante . Aplique en las zonas expuestas dos veces al día.

en . Aplique en las zonas expuestas dos veces al día. Otra opción consiste en hervir cinco hojas frescas de citronela en medio litro de agua durante 10 minutos. Cuele la preparación, deje enfriar y guarde el líquido en una botella con atomizador.

3. Menta

La menta tiene un aroma refrescante y eficaz contra los mosquitos. La preparación es sencilla:

Hierva 1/2 taza de agua con una cucharada de hojas de menta secas.

con una cucharada de hojas de menta secas. Espere a que se enfríe, cuele la mezcla y guárdela en una botella rociadora.

Añada 1/2 taza de alcohol para aumentar su duración.

Importante: Antes de aplicar, agite bien el envase para que los ingredientes se mezclen correctamente.

¿Por qué elegir repelentes naturales?

Estas recetas ofrecen una alternativa segura y de bajo costo para evitar las picaduras. Además, no incluyen productos químicos agresivos que pueden dañar la piel o el ambiente. Al usar ingredientes de origen vegetal, usted contribuye a un entorno más saludable.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.