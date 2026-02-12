Ciencia

Científicos revelan vínculo entre el largo de los dedos y la evolución del cerebro humano

Estudio internacional vincula la proporción entre dedo índice y anular con la evolución del cerebro humano y la exposición prenatal al estrógeno

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos asociaron mayor exposición prenatal al estrógeno con cerebros más grandes en varones recién nacidos.
Científicos asociaron mayor exposición prenatal al estrógeno con cerebros más grandes en varones recién nacidos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcerebro
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.