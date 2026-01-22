Ciencia

¿Procesa el cerebro humano el lenguaje como lo hace la inteligencia artificial?

Investigación con registros cerebrales en voluntarios muestra similitudes entre la comprensión humana del habla y el diseño en capas de modelos de IA

Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos detectaron que las etapas neuronales del lenguaje se asemejan al funcionamiento interno de modelos de inteligencia artificial de gran escala.
Científicos detectaron que las etapas neuronales del lenguaje se asemejan al funcionamiento interno de modelos de inteligencia artificial de gran escala. (Canva/Canva)







