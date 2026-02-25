Ciencia

Científicos revelan con detalle sin precedentes el corazón de la Vía Láctea

Un equipo internacional logró observar por primera vez la Zona Molecular Central gracias al radiotelescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), en un proyecto liderado por el Observatorio Europeo Austral.

Por AFP
Los científicos han podido observar la región central de la Vía Láctea en detalle por primera vez, donde la formación de estrellas podría proporcionar claves para comprender los orígenes del universo.
