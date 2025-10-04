Ciencia

Científicos logran trasplante con riñón de tipo sanguíneo modificado: paso clave contra la escasez de órganos

Un riñón convertido al tipo O fue trasplantado con éxito y funcionó dos días antes de mostrar señales de rechazo

Por O Globo / Brasil / GDA
Un riñón convertido al tipo O fue trasplantado con éxito y funcionó dos días antes de mostrar señales de rechazo
Un riñón convertido al tipo O fue trasplantado con éxito y funcionó dos días antes de mostrar señales de rechazo (Canva/Canva)







