Científicos liberan en Panamá ranas en peligro de extinción tras años de aislamiento

La rana dorada regresa a su hábitat luego de que un hongo mortífero destruyera el 70 % de su especie

Por AFP
Docenas de ranas doradas fueron devueltas a su hábitat natural en Panamá.
Docenas de ranas doradas fueron devueltas a su hábitat natural en Panamá. (ELMER MARTINEZ/AFP)







