Científicos lanzan aviso a la FIFA por condiciones extremas en el Mundial 2026

Expertos en clima recomiendan a la FIFA medidas severas ante el calor en Norteamérica. Aseguran que las pausas actuales de tres minutos son insuficientes.

Expertos en clima, salud y deporte enviaron un aviso urgente a la FIFA este jueves. Los científicos advierten sobre condiciones meteorológicas extremas con calor y humedad para el torneo en Norteamérica.

Dos redes de especialistas se pronunciaron de forma independiente sobre el evento que ocurre del 11 de junio al 19 de julio. El colectivo World Weather Attribution (WWA) y una veintena de científicos firmaron una carta abierta a la organización deportiva.

La investigación de WWA indica que aproximadamente una cuarta parte de los encuentros tendrá condiciones de calor difíciles de soportar. El calentamiento global agrava el problema respecto al Mundial que Estados Unidos organizó en 1.994.

Friederike Otto, profesora del Imperial College de Londres y cofundadora del WWA, explicó que el cambio climático afecta la viabilidad de organizar mundiales en el verano boreal. El estudio analizó los 104 partidos programados en los 16 estadios oficiales.

Los especialistas utilizaron el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT) para sus conclusiones. Este sistema combina calor, humedad, radiación solar y nubosidad. Un registro de 28 °C equivale a 38 °C en clima seco.

Cerca de 26 encuentros superarán los 26 °C WBGT. Según sindicatos de jugadores, estos niveles exigen medidas de refrigeración adicionales. Al menos cinco partidos alcanzarán el umbral de los 28 °C.

Otto indicó que incluso se sugiere la suspensión de encuentros en ese nivel de calor peligroso. Los juegos de alto riesgo ocurren en estadios al aire libre y de día en ciudades como Miami, Kansas City y Nueva Jersey.

Los deportistas de alta intensidad pierden su equilibrio térmico por encima de los 26,0 °C WBGT. Los expertos lamentan que las pausas de tres minutos aprobadas por FIFA resultan insuficientes. El grupo científico solicita que los descansos duren al menos seis minutos.

Simon Stiell, responsable de la ONU para el Clima, afirmó que el riesgo de olas de calor se duplicó desde 1.994. Stiell pidió actuar más rápido para proteger a los jugadores y a los aficionados.

La FIFA comunicó a la agencia AFP que supervisa las condiciones en tiempo real. La entidad deportiva aseguró que aplicará protocolos de contingencia ante episodios de meteorología extrema.