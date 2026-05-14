Ciencia

Científicos lanzan aviso a la FIFA por condiciones extremas en el Mundial 2026

Investigadores advierten que aproximadamente una cuarta parte de los partidos del Mundial 2026 se jugará bajo temperaturas extremas que ponen en riesgo la salud física

EscucharEscuchar
Por AFP
Expertos en clima recomiendan a la FIFA medidas severas ante el calor en Norteamérica. Aseguran que las pausas actuales de tres minutos son insuficientes.
Expertos en clima recomiendan a la FIFA medidas severas ante el calor en Norteamérica. Aseguran que las pausas actuales de tres minutos son insuficientes. (Canva stocks/Afloimages (Aflo) / Abdo Alshreef de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVMundial 2026
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.