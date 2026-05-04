Ciencia

Científicos intentan explicar por qué un objeto del sistema solar exterior tiene atmósfera

Científicos descubren indicios de una atmósfera en el pequeño objeto transneptuniano 2002 XV 93. El hallazgo en el sistema solar exterior desafía las teorías actuales

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Un pequeño cuerpo celeste más allá de Neptuno retiene una atmósfera estable pese a su débil gravedad; científicos buscan explicar este origen reciente.
Un pequeño cuerpo celeste más allá de Neptuno retiene una atmósfera estable pese a su débil gravedad; científicos buscan explicar este origen reciente. (Canva stocks/Earth Potart de Pexels / Lucas Pezeta de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVastronomía
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.