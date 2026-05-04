Científicos intentan explicar por qué un objeto del sistema solar exterior tiene atmósfera

Un pequeño cuerpo celeste más allá de Neptuno retiene una atmósfera estable pese a su débil gravedad; científicos buscan explicar este origen reciente.

Un equipo de expertos del Observatorio Astronómico NAOJ Ishigakijima en Japón detectó una atmósfera tenue en un cuerpo pequeño del sistema solar exterior. El hallazgo desafía los conocimientos actuales sobre la estabilidad de los gases en objetos espaciales de dimensiones reducidas.

La revista Nature Astronomy publicó los detalles de este descubrimiento. El cuerpo celeste es tan pequeño que no debería retener una capa de gases estable. Este hecho genera dudas profundas sobre el origen y el tiempo de formación de dicha estructura gaseosa.

En las zonas gélidas del sistema solar habitan miles de cuerpos llamados objetos transneptunianos (OTN). Estos se ubican más allá de la órbita de Neptuno. Aunque Plutón posee una atmósfera delgada, los estudios en otros OTN dieron resultados negativos de forma constante hasta ahora.

La mayoría de estos cuerpos mantiene temperaturas extremadamente bajas. Además, su gravedad es tan débil que les impide retener gases. Sin embargo, los investigadores aprovecharon un evento natural para estudiar al objeto denominado (612533) 2002 XV 93.

Este cuerpo, conocido como 2002 XV 93, tiene un diámetro cercano a los 500 km. Como punto de comparación, el diámetro de Plutón alcanza los 2.377 km. El 10 de enero de 2024, este objeto pasó frente a una estrella según la perspectiva desde suelo japonés.

El equipo liderado por Ko Arimatsu analizó cómo la luz de la estrella se desvaneció de forma gradual. Si la estrella desaparece de golpe, el objeto es puramente sólido. En este caso, la atenuación lenta de la luz confirmó la presencia de una atmósfera delgada.

Los científicos estiman que esta atmósfera tiene una vida útil menor a 1.000 años. Por esta razón, el fenómeno es reciente o posee un mecanismo de regeneración constante. Sin esta fuente, los gases se pierden en el espacio debido a la baja gravedad del cuerpo.

Por otro lado, el Telescopio Espacial James Webb no detectó gases congelados en la superficie que expliquen el origen de la atmósfera. Una posibilidad es que algún evento interno expulsó gases o líquidos desde el interior del objeto hacia el exterior.

Otra hipótesis plantea que el impacto de un cometa contra el 2002 XV 93 liberó el gas de forma temporal. Los especialistas del NAOJ Ishigakijima requieren de más observaciones para confirmar cuál escenario dio vida a esta atmósfera inesperada.