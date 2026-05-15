Científicos identifican nueva especie de dinosaurio gigante en Tailandia: sería el mayor del sudeste asiático

El hallazgo de un dinosaurio gigante en Tailandia permitió identificar una nueva especie considerada la más grande del sudeste asiático.

Un grupo de científicos identificó una nueva especie de dinosaurio gigante a partir de fósiles encontrados en el noreste de Tailandia. El animal herbívoro tenía cuello largo, medía cerca de 27 metros y pesaba aproximadamente 27 toneladas, equivalente al peso de nueve elefantes adultos.

El hallazgo fue descrito en un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports. Según los investigadores, se trata del mayor dinosaurio encontrado en el sudeste asiático.

El investigador principal, Thitiwoot Sethapanichsakul, explicó que el dinosaurio superaba en tamaño al famoso Diplodocus conocido como “Dippy”, cuyo esqueleto estuvo expuesto en el Museo de Historia Natural de Londres. El científico indicó que el animal probablemente pesaba al menos 10 toneladas más.

El estudiante de doctorado tailandés apodó al saurópodo como “el último titán”. De acuerdo con University College London, el nombre hace referencia a que los fósiles aparecieron en una de las formaciones rocosas más recientes asociadas con dinosaurios en Tailandia.

Los investigadores señalaron que esa región se convirtió después en un mar poco profundo. Por esa razón, el científico consideró que este ejemplar podría ser uno de los últimos saurópodos de gran tamaño que existieron en el sudeste asiático.

Los primeros restos fósiles fueron encontrados por habitantes de la zona hace cerca de diez años. Sin embargo, la excavación concluyó hasta 2024, según detalló el estudio divulgado este jueves.

El equipo científico indicó que los fósiles presentaban similitudes con otros saurópodos conocidos. Aun así, los especialistas detectaron características anatómicas suficientes para clasificar al animal como una nueva especie.

El dinosaurio recibió el nombre de Nagatitan chaiyaphumensis. La denominación hace referencia a una serpiente del folclore del sudeste asiático, a un gigante de la mitología griega y a la provincia de Chaiyaphum, donde encontraron los restos.

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