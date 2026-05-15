Ciencia

Científicos identifican nueva especie de dinosaurio gigante en Tailandia: sería el mayor del sudeste asiático

Fósiles encontrados por vecinos de Tailandia revelaron un saurópodo de 27 metros que vivió hace más de 100 millones de años

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Por O Globo / Brasil / GDA y AFP
Un esqueleto modelo de Nagatitan chaiyaphumensis, el dinosaurio más grande de Tailandia, aparece en exhibición en el Museo Thainosaur de Bangkok el 15 de mayo de 2026. Científicos identificaron un nuevo dinosaurio gigante a partir de restos descubiertos en Tailandia. Se estima que la criatura pesaba tanto como nueve elefantes adultos. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
El hallazgo de un dinosaurio gigante en Tailandia permitió identificar una nueva especie considerada la más grande del sudeste asiático. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)







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