Hallazgo en China revela un dinosaurio con espinas cutáneas nunca antes vistas

Descubren en China un dinosaurio con espinas cutáneas huecas únicas, preservadas a nivel celular durante 125 millones de años

Por Silvia Ureña Corrales
Científicos identificaron en China una nueva especie de dinosaurio herbívoro con espinas cutáneas huecas, un rasgo evolutivo inédito hasta ahora.
Científicos identificaron en China una nueva especie de dinosaurio herbívoro con espinas cutáneas huecas, un rasgo evolutivo inédito hasta ahora. (Fabio Manucci/CNRS)







Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

