Ciencia

Científicos encuentran un comportamiento inesperado en restos de supernovas de una galaxia cercana

Un estudio en la galaxia M83 encontró que muchos remanentes de supernova cambian de brillo, algo que contradice lo esperado para estos objetos

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Por Jailine González Gómez
La galaxia M83 en rayos X y luz óptica.
La galaxia M83 en rayos X y luz óptica. (X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/AURA/STScI, Hubble Heritage Team, W. Blair (STScI/Johns Hopkins University) and R. O'Connell (University of Virginia)/Image Processing: NASA/CXC/SAO/A. Jubett, L. Frattare and P. Edmonds)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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