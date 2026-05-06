Ciencia

Científicos detectaron que una costumbre nocturna común podría afectar la salud del corazón

Una investigación en Finlandia encontró mayor riesgo cardiovascular en personas con horarios de sueño irregulares y menos de ocho horas de descanso

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Por Jailine González Gómez
La irregularidad para dormir y despertarse se asoció con más eventos cardíacos en adultos de mediana edad que dormían menos de ocho horas.
La irregularidad para dormir y despertarse se asoció con más eventos cardíacos en adultos de mediana edad que dormían menos de ocho horas. (Canva stock/dragana991 de Getty Images/Marcus Aurelius de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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