Ciencia

Científicos descubren un misterioso asteroide que se desintegra cerca del Sol

Una nueva corriente de meteoros podría originarse por rocas que se desprenden de asteroides sometidos a calor extremo

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Por Jailine González Gómez
Astrónomos detectaron una nueva corriente de meteoros asociada con asteroides que se rompen cerca del Sol.
Astrónomos detectaron una nueva corriente de meteoros asociada con asteroides que se rompen cerca del Sol. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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