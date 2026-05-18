Ciencia

Científicos descubren un método que podría cambiar el tratamiento de la diabetes tipo 1 y 2

El estudio identificó una respuesta celular inesperada que aumentó la resistencia de células del páncreas frente a la inflamación

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Investigadores observaron que células expuestas a bajas dosis de moléculas inflamatorias desarrollaron una mayor capacidad de resistencia.
Investigadores observaron que células expuestas a bajas dosis de moléculas inflamatorias desarrollaron una mayor capacidad de resistencia. (ChatGPT/Generada con IA)







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