Científicos descubren un método para combatir la diabetes tipo 1 y 2

Nuevo hallazgo podría cambiar el tratamiento de la diabetes tipo 1 y 2: descubra cómo científicos lograron fortalecer las células del páncreas ante la inflamación

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una nueva técnica logró que células beta del páncreas toleraran la inflamación en diabetes. El hallazgo será evaluado en células humanas.
Una nueva técnica logró que células beta del páncreas toleraran la inflamación en diabetes. El hallazgo será evaluado en células humanas.







