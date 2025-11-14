Científicos descubren un método para combatir la diabetes tipo 1 y 2

Una nueva técnica logró que células beta del páncreas toleraran la inflamación en diabetes. El hallazgo será evaluado en células humanas.

Un equipo de científicos argentinos de la Universidad Austral y del Conicet anunció un avance que podría modificar el abordaje de la diabetes tipo 1 y tipo 2. El descubrimiento, que ya logró resultados exitosos en pruebas de laboratorio, fue publicado en la revista Nature.

El estudio, desarrollado por la bioquímica Carolina Sétula bajo la dirección de Marcelo Perone, se centró en el impacto de las citoquinas inflamatorias sobre las células beta del páncreas, responsables de la producción de insulina.

Según el informe, la exposición de estas células a un entorno controlado con niveles bajos de citoquinas generó una adaptación celular. Esto permitió que las células toleraran mejor la inflamación, lo cual aumentó su resistencia frente a los daños que provocan estas moléculas.

El experimento utilizó células beta cultivadas in vitro y también se aplicó en ratones. Los investigadores observaron que las células, al ser previamente expuestas a concentraciones muy bajas de citoquinas como la interleuquina 1, lograron una respuesta diferente: no murieron, como se esperaba, sino que mostraron una mayor resistencia al entorno inflamatorio.

Esta nueva perspectiva podría replantear la forma en que se aborda la destrucción de células beta en personas con diabetes, dado que tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 están asociadas con procesos inflamatorios en los islotes pancreáticos. En estos casos, la presencia continua de citoquinas conduce a la inflamación crónica y, finalmente, a la destrucción celular.

Las próximas fases del estudio incluirán pruebas con células humanas, lo que permitirá conocer si esta adaptación también puede ocurrir fuera del entorno experimental. El hallazgo representa una posible vía para proteger las células del páncreas sin necesidad de eliminar por completo los factores inflamatorios.

Este enfoque no se había documentado antes y podría abrir el camino hacia nuevas terapias para millones de personas que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2 en el mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.