Calendario de eclipses 2026: fechas, zonas de observación y fenómenos más llamativos

El año 2026 traerá cuatro eclipses visibles en distintas regiones del planeta. Las proyecciones internacionales confirmaron que estos eventos serán relevantes por su alcance y condiciones de observación en varios continentes.

Los eclipses se producen cuando la alineación del Sol, la Luna y la Tierra permite que uno de estos cuerpos bloquee parcial o totalmente la luz solar. Existen dos tipos: solar y lunar.

Diversos centros astronómicos explicaron que un eclipse total de Sol ocurre en algún lugar del mundo, aproximadamente cada año y medio. Los eclipses parciales se producen al menos dos veces por año. Cada periodo anual registra entre cuatro y siete fenómenos de esta naturaleza.

17 de febrero: eclipse anular de Sol abre el calendario

El primer evento de 2026 sucederá el 17 de febrero. Será un eclipse anular de Sol, en el cual la Luna se posicionará entre el Sol y la Tierra. Este fenómeno ocurre en fase de Luna nueva. La observación directa requerirá protección ocular certificada.

La organización Time and Date informó que este eclipse será visible en la Antártida, el sur de África, zonas del océano Pacífico, Atlántico e Índico, así como en el sur de Sudamérica, con mayor claridad en Argentina y Chile.

3 de marzo: eclipse total de Luna con tonalidad rojiza

Dos semanas después se registrará un eclipse total de Luna, previsto para el 3 de marzo. Este fenómeno ocurrirá en fase de Luna llena y mostrará una tonalidad rojiza, conocida popularmente como Luna de sangre.

El eclipse podrá observarse desde Asia, Oceanía y el Pacífico. En América del Norte y Centroamérica se apreciará durante la madrugada del mismo día.

12 de agosto: eclipse solar total con amplia visibilidad mundial

El eclipse solar más destacado del año ocurrirá el 12 de agosto. Será un eclipse solar total con amplia observación global. España volverá a presenciar un eclipse total de Sol por primera vez desde 1959.

Proyecciones de Google Maps, Nasa y Time and Date señalaron que comenzará como eclipse parcial cerca de Alaska a las 7:30 a. m. Posteriormente, afectará regiones de Rusia y el Polo Norte, donde la ocultación solar alcanzará hasta 98,6%. En Europa será visible principalmente en Portugal, Islandia y más de la mitad de España.

De forma parcial podrá observarse en Canadá, en zonas del norte de Estados Unidos y en partes de África.

28 de agosto: eclipse parcial de Luna cierra el año

El último fenómeno astronómico del calendario se registrará entre la noche del 27 y 28 de agosto. Será un eclipse parcial de Luna, durante el cual la Tierra bloqueará solo una parte de la luz solar reflejada sobre la superficie lunar.

Este evento será visible desde España, el este del Pacífico, América y una sección del continente africano.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.