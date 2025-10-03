Calendario astronómico: 4 eventos que marcan el cielo nocturno en octubre

El cielo de octubre ofrecerá una Superluna, meteoros Orionídeos y la observación de Mercurio y Marte.

El mes de octubre marca un hito en la historia espacial. El 4 de octubre de 1957, el satélite soviético Sputnik se convirtió en el primer objeto creado por humanos en alcanzar la órbita terrestre. A partir de ese momento, la exploración del espacio ha crecido de forma acelerada.

Actualmente, sondas y cohetes han investigado planetas, cometas y asteroides, mientras que la astronomía espacial ha permitido profundizar en el conocimiento del Universo.

Desde la Tierra, octubre ofrece la oportunidad de celebrar estos avances con la observación de varios fenómenos astronómicos. El calendario de este mes incluye una conjunción entre Marte y la Luna, una Superluna, la lluvia de meteoros Orionídeos y una ventana para observar a Mercurio a simple vista.

Superluna: 7 de octubre

La noche del martes 7 al miércoles 8 de octubre mostrará una Luna llena más brillante de lo habitual. Este fenómeno, popularmente conocido como Superluna, ocurre cuando la fase de plenilunio coincide con el perigeo, el punto de mayor cercanía entre la Luna y la Tierra.

Aunque el tamaño y brillo se incrementan levemente, el cambio resulta casi imperceptible para quienes no están familiarizados con la observación astronómica.

Pléyades y la Luna: 9 de octubre

El jueves 9 de octubre, a partir de las 9:30 p. m., la Luna se acercará visualmente al famoso cúmulo estelar de las Pléyades, ubicado en la constelación de Tauro. Conocido también como “las siete hermanas”, este grupo contiene siete estrellas que pueden identificarse a simple vista.

Este tipo de conjunciones ofrece una excelente oportunidad para la observación con binoculares.

Lluvia de meteoros Orionídeos: 21 de octubre

El martes 21 de octubre será el mejor momento para observar los Orionídeos, una lluvia de meteoros provocada por residuos del cometa Halley.

El fenómeno se podrá disfrutar mejor en la madrugada, desde las 5:00 a. m., y tendrá como punto de referencia visual la constelación de Orión, específicamente la zona de las Tres Marías.

Mercurio y Marte: 29 de octubre

El miércoles 29 de octubre, Mercurio alcanzará una de sus máximas elongaciones, lo que facilitará su observación sin necesidad de telescopio. Este planeta es el más complicado de detectar a simple vista debido a su cercanía con el Sol.

En esta ocasión, será visible sobre el horizonte occidental poco después del atardecer. Justo debajo de Mercurio se podrá distinguir a Marte, otro de los protagonistas celestes del mes.

