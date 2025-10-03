Ciencia

Calendario astronómico: 4 eventos que marcan el cielo nocturno en octubre

Durante este mes, el cielo nocturno ofrecerá fenómenos astronómicos llamativos: desde la Luna en su punto más cercano a la Tierra hasta una lluvia de meteoros ligada al cometa Halley

Por O Globo / Brasil / GDA
El cielo de octubre ofrecerá una Superluna, meteoros Orionídeos y la observación de Mercurio y Marte.
El cielo de octubre ofrecerá una Superluna, meteoros Orionídeos y la observación de Mercurio y Marte. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

