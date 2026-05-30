Brasil investiga caso sospechoso de ébola en paciente de 37 años

Un hombre de 37 años permanece bajo observación en Brasil tras ser identificado como un caso sospechoso de ébola en la ciudad de São Paulo. El paciente viajó recientemente a la República Democrática del Congo (RDC) y presentó fiebre, uno de los síntomas compatibles con esta enfermedad.

La Secretaría de Salud del Estado de São Paulo informó que el paciente está internado en el Instituto de Infectología Emílio Ribas, donde recibe atención bajo los protocolos de bioseguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Según las autoridades sanitarias, el hombre estuvo en la RDC hace aproximadamente 10 días, un periodo que aún se encuentra dentro del tiempo de incubación del virus. Por esta razón, el caso se mantiene bajo investigación.

Hasta el momento, ningún examen confirmó la presencia de ébola. Las autoridades indicaron que el paciente también es sometido a pruebas para descartar otras enfermedades, entre ellas la malaria.

Las muestras obtenidas serán enviadas para análisis específicos que permitan determinar el origen de los síntomas. Mientras se completan las evaluaciones, el caso continúa clasificado como sospechoso.

La semana anterior, la Secretaría de Salud de São Paulo actualizó un documento con lineamientos relacionados con el actual brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo. El texto establece medidas de vigilancia epidemiológica, definición de casos, notificación inmediata, aislamiento, atención inicial, flujos asistenciales e investigación de laboratorio.

El Instituto Adolfo Lutz estará a cargo de la investigación. Los análisis se realizarán mediante técnicas de secuenciación genética.

El Instituto Emílio Ribas ya atendió tres casos sospechosos de ébola en 2014. Sin embargo, todas esas investigaciones descartaron la enfermedad.

La Secretaría de Salud también reiteró que el riesgo de introducción del ébola en Brasil y en América del Sur sigue siendo muy bajo. La evaluación toma en cuenta la dificultad de transmisión del virus y la ausencia de vuelos directos entre la región afectada y Sudamérica.

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