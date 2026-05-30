Ciencia

Brasil investiga caso sospechoso de ébola en paciente de 37 años

El hombre presentó fiebre tras regresar de África. Autoridades realizan pruebas para descartar ébola y otras enfermedades

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Por O Globo / Brasil / GDA
Paciente de 37 años permanece internado en São Paulo bajo protocolo de bioseguridad mientras continúan las investigaciones.







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