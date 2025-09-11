Ciencia

Bloquear la Internet en su celular puede mejorar su felicidad, según estudio

Estudio revela que bloquear el Internet en el celular mejora la salud mental, la concentración y el bienestar general en solo dos semanas

Por Silvia Ureña Corrales
La desconexión del internet móvil durante 14 días mejoró significativamente la salud mental y el bienestar de los usuarios.
La desconexión del Internet móvil durante 14 días mejoró significativamente la salud mental y el bienestar de los usuarios. (Canva/Canva)







