Bloquear la Internet en su celular puede mejorar su felicidad, según estudio

La desconexión del Internet móvil durante 14 días mejoró significativamente la salud mental y el bienestar de los usuarios.

Una investigación publicada en la revista científica PNAS Nexus reveló que bloquear el acceso al Internet móvil en los teléfonos inteligentes durante dos semanas mejoró la salud mental, el bienestar subjetivo y la capacidad de concentración de los participantes.

El estudio, dirigido por investigadores de las universidades de Alberta, Georgetown, Texas, Boston y Columbia Británica, se realizó con 467 personas.

A través de una aplicación, se bloqueó el acceso a Internet móvil, tanto por wifi como por datos, en los teléfonos inteligentes de los participantes, sin interferir con llamadas, mensajes de texto ni con el uso de Internet desde otros dispositivos como computadoras o tabletas.

LEA MÁS: La extraña fobia de los millennials y Gen Z: atender una llamada telefónica

El objetivo fue analizar si reducir la conectividad constante podía generar beneficios psicológicos.

Durante las dos semanas de intervención, los participantes mostraron mejoras significativas en tres áreas clave: salud mental, bienestar subjetivo (como satisfacción con la vida y emociones positivas) y la capacidad objetivamente medida para mantener la atención.

El 91% de los participantes mejoró en al menos uno de esos aspectos. Los efectos positivos fueron equivalentes a los logrados con antidepresivos o incluso superiores a 10 años de rejuvenecimiento en términos de atención, según los investigadores.

Los autores también identificaron que las mejoras se relacionaron con cambios en el uso del tiempo. Al eliminar el acceso móvil a Internet, las personas pasaron más tiempo al aire libre, socializando en persona y realizando actividad física.

La investigación se llevó a cabo en dos fases con un diseño de intervención cruzada: un grupo bloqueó el internet en la primera mitad del estudio y otro lo hizo en la segunda mitad. Ambos grupos evidenciaron beneficios similares tras la intervención.

El análisis también incluyó un sistema de muestreo de experiencias mediante mensajes de texto para medir el estado de ánimo durante el estudio. Quienes bloquearon el Internet reportaron sentirse mejor conforme pasaban los días.

Los investigadores concluyeron que la conectividad constante puede afectar negativamente la salud mental y la atención, y que intervenciones simples, como desactivar el Internet móvil, podrían ser herramientas eficaces para mejorar el bienestar psicológico.

LEA MÁS: Este es el emoji que casi todos desaprueban en el trabajo, según estudio

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.