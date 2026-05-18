Ciencia

Biólogos buscan hantavirus en ratones de Argentina tras muertes en crucero

Expertos recolectan muestras en el sur de Argentina para determinar si el virus llegó a la isla de Tierra del Fuego

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Por AFP
Scientist of the Malbran institute, members of Health Minister of Argentine province of Tierra del Fuego and members of National Park Administration walk in the forest to place traps for rodents near Ushuaia, Argentina on May 18, 2026. A team of biologists began setting mouse traps on May 18, 2026, on the outskirts of Ushuaia as part of a sampling effort to rule out the presence of hantavirus in that southern Argentine city, AFP observed. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Tras tres muertes en un crucero que zarpó de Ushuaia, especialistas realizan un muestreo de ratones para descartar hantavirus en sitios turísticos. (JUAN MABROMATA/AFP)







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