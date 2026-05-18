Biólogos buscan hantavirus en ratones de Argentina tras muertes en crucero

Tras tres muertes en un crucero que zarpó de Ushuaia, especialistas realizan un muestreo de ratones para descartar hantavirus en sitios turísticos.

Un equipo de biólogos instaló este lunes trampas para ratones en las afueras de la ciudad de Ushuaia, Argentina. El objetivo del muestreo es descartar la presencia de hantavirus en esta zona austral. La agencia AFP constató el inicio de las labores en los alrededores de la localidad.

Esta investigación surgió tras el brote de la enfermedad en el crucero Hondius. Dicha embarcación zarpó de Ushuaia el 1 de abril. El evento dejó un saldo de tres pasajeros fallecidos y varios contagios. El hecho provocó alertas sanitarias en diversos países.

El grupo de especialistas incluyó a 11 expertos y personal de parques nacionales. Ellos utilizaron guantes, mascarillas y equipo de protección. Las trampas se colocaron al caer la tarde cerca de Baliza Escarpados. También se cubrieron puntos boscosos del Parque Nacional Tierra del Fuego, según informó el Ministerio de Salud a la AFP.

Dicha reserva natural se ubica a 15 kilómetros de la ciudad. El sitio posee unas 70.000 hectáreas de bosque. Además, recibe cerca de 400.000 visitantes cada año. Los expertos revisarán las capturas por la mañana para extraer muestras de sangre y tejido en un centro de campaña.

Los análisis se realizarán en el instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires. Esta es la principal entidad de investigación virológica y epidemiológica en Argentina. Los especialistas indicaron que los resultados finales tardan cuatro semanas. Tres biólogos de dicho instituto llegaron este lunes a la zona pero evitaron declaraciones a la prensa.

La provincia de Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus desde 1996. En ese año inició la notificación obligatoria de esta enfermedad. El padecimiento es endémico en gran parte de la zona continental de Argentina.

Juan Cores, empleado del Tren del Fin del Mundo, manifestó a la AFP que los habitantes no sienten preocupación. Él afirmó que nunca hubo registro del virus en el lugar y los turistas no consultan sobre el tema. La temporada de cruceros terminó hace un mes con 495 recaladas y más de 135.000 visitantes. Ushuaia recibe el 25% de sus ingresos gracias a esta actividad.

La cepa Andes es la única que se transmite entre humanos. El transmisor es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). Este animal habita en el sur de Chile y Argentina continental. Juan Petrina, director de Epidemiología de la provincia, explicó que existe un debate sobre si el ratón de la isla, el magallánico, es una subespecie o la misma especie del colilargo.

El roedor silvestre tiene hábitos nocturnos. Mide entre 6 y 8 centímetros. Su cola alcanza los 15 centímetros de longitud. El animal vive en madrigueras y come frutos o semillas.

El paciente cero del brote fue un ornitólogo de 70 años que falleció junto a su esposa. Ambos viajaron por tierra durante cuatro meses por Chile, Uruguay y Argentina antes de subir al barco.

El lugar y modo del contagio inicial es todavía un misterio. Guillermo Deferrari, doctor en Ciencias Naturales, recordó que los muestreos previos en la isla fueron negativos. Él considera que el trabajo de los técnicos del Malbrán reforzará la información existente para evaluar la peligrosidad de los roedores locales.

La barrera geográfica protege a Tierra del Fuego. El experto explicó que es imposible el traslado natural del ratón contaminado hasta la isla. La única posibilidad de ingreso sería el transporte accidental de un ejemplar infectado por parte de alguna persona.