Ciencia

Billones de dólares: La asfixiante factura que los grandes contaminantes le cobran al planeta

Un informe científico le pone precio a la contaminación generada por las potencias mundiales y las empresas petroleras durante las últimas décadas

EscucharEscuchar
Por AFP
Investigadores de la Universidad de Stanford calculan que las emisiones pasadas generarán pérdidas económicas diez veces mayores para finales de siglo.
Un estudio en la revista Nature revela que las emisiones de dióxido de carbono de las grandes potencias causaron daños por billones de dólares. (Canva stocks/Aleksandr Slavich de Pexels / Optimal Chemist de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVCO2
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.