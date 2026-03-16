Ciencia

CO2 en la atmósfera podría alterar la química de la sangre humana, según estudio científico

Investigación internacional detecta cambios en un marcador sanguíneo vinculado al dióxido de carbono y alerta sobre efectos acumulativos en la salud

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos hallan relación entre el aumento del CO2 atmosférico y cambios en el bicarbonato de la sangre. Tendencia podría intensificarse en las próximas décadas.
Científicos hallan relación entre el aumento del CO2 atmosférico y cambios en el bicarbonato de la sangre. Tendencia podría intensificarse en las próximas décadas. (Canva stock/toa55 de akaratwimages/Karola G de Pexels)







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