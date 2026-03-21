Astrónomos recuperan satélite perdido en el espacio y reactivan misión clave para estudiar el Sol

El satélite Proba-3 volvió a comunicarse con la ESA tras un mes a la deriva. La misión continuará el estudio de la corona solar.

La Agencia Espacial Europea (ESA) recuperó el contacto con el satélite Proba-3 tras más de un mes sin comunicación. El enlace se restableció el jueves 19, luego de que la nave logró recargar sus baterías al orientar sus paneles solares hacia el Sol.

El incidente inició el 14 de febrero. Una falla de orientación dejó al satélite sin capacidad de generar energía. El sistema entró en modo de supervivencia y quedó a la deriva en el espacio.

El equipo de operaciones, con base en España, detectó un momento en el que la luz solar volvió a impactar los paneles. Esto permitió reactivar los sistemas y recuperar el control de la nave.

Evaluación tras la recuperación

La ESA calificó el episodio como un hecho excepcional. El director general, Josef Aschbacher, lo describió como un evento extraordinario. El responsable de la misión, Damien Galano, señaló que la recuperación de la señal del coronógrafo generó alivio en el equipo.

Ahora, especialistas analizan el estado de los instrumentos. También revisan posibles daños tras el periodo sin comunicación.

Misión científica en curso

El restablecimiento del contacto resulta clave para continuar la misión. El objetivo de Proba-3 es estudiar la corona solar, la capa externa del Sol que aún presenta interrogantes para la ciencia.

La misión inició en 2024. Utiliza dos satélites que vuelan en formación a más de 60.000 kilómetros de altitud. Uno bloquea la luz solar. El otro observa la región sombreada con un coronógrafo.

Este sistema simula eclipses solares artificiales. A diferencia de los eclipses naturales, permite hasta 12 horas semanales de observación continua durante dos años.

Tecnología y proyección futura

La ESA destacó que el proyecto impulsa el uso del vuelo en formación. Esta tecnología permite coordinar múltiples satélites con precisión milimétrica.

Los datos obtenidos ayudarán a comprender fenómenos como las eyecciones de masa coronal y las tormentas solares. Además, los resultados servirán para futuras misiones espaciales. Estas incluirán aplicaciones en monitoreo ambiental y gestión de infraestructura orbital.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.