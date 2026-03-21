Ciencia

Astrónomos recuperan satélite perdido en el espacio y reactivan misión clave para estudiar el Sol

La nave logró recargar sus baterías tras una falla crítica y permitirá retomar un experimento único sobre el comportamiento del Sol

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Por O Globo / Brasil / GDA
El satélite Proba-3 volvió a comunicarse con la ESA tras un mes a la deriva. La misión continuará el estudio de la corona solar.
El satélite Proba-3 volvió a comunicarse con la ESA tras un mes a la deriva. La misión continuará el estudio de la corona solar. (P. Carril/ESA)







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