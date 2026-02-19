Ciencia

La Agencia Espacial Europea lanzará dos satélites de la misión Celeste desde Nueva Zelanda

La misión probará nuevas tecnologías y bandas de frecuencia en órbita baja para complementar el sistema Galileo

Por Jailine González Gómez
Celeste iniciará pruebas en órbita baja para reforzar Galileo y ensayar nuevas señales de navegación.
Celeste iniciará pruebas en órbita baja para reforzar Galileo y ensayar nuevas señales de navegación. (ESA/ESA)







