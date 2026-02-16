Ciencia

Agencia Espacial Europea abre 100 becas para graduados: estos son los detalles

El programa incluye contrato por un año, salario exento de impuestos y beneficios adicionales. Revise los requisitos, quiénes pueden postular y cómo aplicar

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La ESA busca graduados y estudiantes de máster para 100 plazas con salario exento de impuestos y beneficios adicionales.
La ESA busca graduados y estudiantes de máster para 100 plazas con salario exento de impuestos y beneficios adicionales. (ESA/ESA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAgencia Espacial Europea (ESA)becas
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.