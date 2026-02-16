Agencia Espacial Europea abre 100 becas para graduados: estos son los detalles

La ESA busca graduados y estudiantes de máster para 100 plazas con salario exento de impuestos y beneficios adicionales.

La Agencia Espacial Europea (ESA) abrió la convocatoria para su Programa de Becarios Graduados. Las solicitudes estarán disponibles hasta el 28 de febrero. La entidad ofrece cerca de 100 plazas en distintas áreas.

La ESA informó que el programa está dirigido a personas que se graduaron recientemente o cursan el último año de maestría. La iniciativa busca atraer talento en ingeniería, ciencias, informática y servicios empresariales.

¿Quiénes pueden postularse?

Las personas interesadas deben cursar el último año de máster o contar con un título reciente en ingeniería, ciencias, informática o áreas de negocios. Al iniciar la práctica deben estar graduadas. Además, deben entregar copia del diploma en un plazo máximo de tres meses tras el inicio.

El requisito establece que no pueden superar un año de experiencia profesional luego de la graduación.

También deben ser ciudadanos de un Estado miembro de la ESA, de un miembro asociado, de un Estado cooperante europeo o de Canadá como Estado cooperante.

Cómo aplicar a las becas de la ESA

Cada aspirante puede postular hasta tres vacantes. Para ello debe registrarse en la plataforma oficial, crear un perfil e incluir el currículum y una carta de motivación.

La ESA publica cada febrero alrededor de 100 oportunidades en ciencia e ingeniería, tecnologías de la información, ciencias naturales, ciencias sociales y negocios.

El programa tiene una duración de un año. Existe la posibilidad de prórroga por un segundo año.

Las personas seleccionadas recibirán un contrato con 2,5 días de vacaciones pagadas por mes. La agencia ofrece un salario mensual exento del impuesto sobre la renta nacional en los Estados miembros.

El paquete incluye el reembolso de gastos de viaje al inicio y al final del contrato. También contempla subsidio por expatriación o subsidio de instalación si la persona se traslada desde otro país. La ESA incorpora a los becarios a su sistema integral de seguridad social y al sistema de pensiones.

La agencia indicó que el Programa de Becarios Graduados funciona como plataforma de lanzamiento profesional. Muchos participantes desarrollan su carrera en el sector espacial europeo, en institutos de investigación o en la propia ESA.

La organización destacó que las personas seleccionadas se integrarán a un equipo internacional diverso. Colaborarán en misiones espaciales y trabajarán junto a científicos e ingenieros de distintos países europeos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.