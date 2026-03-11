Ciencia

Astrónomos descubren el sistema de cuatro estrellas más compacto jamás observado

El sistema reúne cuatro estrellas en una estructura orbital extremadamente compacta, más pequeña que la órbita de Mercurio

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Un estudio identifica el sistema cuádruple más compacto conocido y revela cómo cuatro estrellas orbitan en una compleja arquitectura gravitacional. [Imagen con fines ilustrativos]
Un estudio identifica el sistema cuádruple más compacto conocido y revela cómo cuatro estrellas orbitan en una compleja arquitectura gravitacional. [Imagen con fines ilustrativos] (Gemini/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGastronomíaestrellas
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.