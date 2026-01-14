Ciencia

Astrónomos corrigen un error histórico y confirman que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra

Un análisis orbital y simulaciones de largo plazo demostraron que Mercurio supera a Venus como el vecino más próximo del planeta Tierra

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Científicos redefinieron las distancias del sistema solar y concluyeron que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra en promedio.
Científicos redefinieron las distancias del sistema solar y concluyeron que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra en promedio. (Canva/Canva)







notas iaJGGMercurioTierraplanetasórbita
