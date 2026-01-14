Astrónomos corrigen un error histórico y confirman que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra

Científicos redefinieron las distancias del sistema solar y concluyeron que Mercurio es el planeta más cercano a la Tierra en promedio.

Durante décadas, los libros de ciencia señalaron a Venus como el planeta más cercano a la Tierra. Un nuevo análisis matemático cambió esa idea. Los cálculos demostraron que Mercurio es, en promedio, el vecino más próximo no solo de la Tierra, sino también del resto de los planetas del sistema solar.

El hallazgo surgió tras revisar la forma tradicional de medir distancias entre planetas. Ese método se basó en mapas estáticos y en la diferencia entre radios orbitales. Los astrónomos concluyeron que esa fórmula no reflejó el movimiento real de los cuerpos celestes.

Un error en la forma de medir el espacio

El cálculo clásico asumió que la cercanía se definía por el punto de máximo acercamiento entre dos planetas. Bajo ese criterio, Venus parecía el más próximo a la Tierra. El problema radicó en que los planetas pasan la mayor parte del tiempo lejos entre sí y no en esos breves instantes de alineación.

Al ignorar la dinámica orbital completa, las distancias promedio quedaron mal estimadas. Esa limitación motivó a los científicos a buscar un enfoque distinto.

El modelo matemático que cambió la respuesta

Investigadores del Instituto Americano de Física aplicaron el modelo punto-círculo (PCM). Este sistema promedió la distancia entre dos planetas a lo largo del tiempo y asumió órbitas circulares y concéntricas alrededor del Sol.

El análisis mostró que Mercurio, debido a su órbita pequeña y rápida, nunca se aleja tanto de la Tierra como Venus cuando este se ubica en el lado opuesto del Sol. Esa característica convirtió al planeta más cercano al Sol en el más próximo en términos estadísticos.

Los científicos Tom Stockman, Gabriel Monroe y Samuel Cordner explicaron que la distancia media disminuye cuando la órbita interior es más pequeña. Esa idea dio origen al llamado corolario whirly-dirly, que replanteó la noción de vecindad planetaria.

Simulaciones durante 10.000 años

Para comprobar el modelo, el equipo realizó una simulación informática que siguió la posición de los ocho planetas durante 10.000 años. Los resultados confirmaron la diferencia entre ambos enfoques.

El método tradicional presentó errores de hasta 300 % frente a las distancias reales observadas. El nuevo modelo matemático mostró un margen de error cercano al 1 %, lo que validó su precisión.

Así cambió la jerarquía de cercanía

Con el nuevo cálculo, el orden de los planetas más cercanos a la Tierra se modificó:

Mercurio mantiene una distancia media de 1,04 unidades astronómicas (UA) .

mantiene una distancia media de . Venus promedia 1,14 UA , pese a tener el mayor acercamiento puntual.

promedia , pese a tener el mayor acercamiento puntual. Mercurio también resulta el planeta que más tiempo pasa cerca de Neptuno, Marte y Júpiter, debido a su posición central y a su trayectoria orbital.

Este patrón se repite en todo el sistema solar y convierte a Mercurio en el vecino más constante de los demás planetas.

Un dato clave para la exploración espacial

Más allá de la sorpresa académica, el descubrimiento tiene aplicaciones prácticas. Conocer las distancias promedio reales permite estimar con mayor precisión los tiempos de comunicación y la energía necesaria para misiones espaciales y sondas interplanetarias.

El planeta más pequeño del sistema solar pasó de ser un actor secundario a ocupar un lugar central en la comprensión del vecindario cósmico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.