Mahatma Gandhi, considerado uno de los símbolos más importantes de la paz y no violencia, también fue nominado en múltiples ocasiones para el Premio Nobel de la Paz, pero nunca lo recibió. Él fue nominado en 1937, 1938, 1939, 1947 y unos pocos días antes de su asesinato, en enero de 1948. ¿Por qué nunca obtuvo el galardón? Nunca se ha dado una respuesta, pero hay especulaciones que dicen que podría haber tensado las relaciones entre Suecia y Gran Bretaña. Además, no se parecía en nada a los laureados anteriores: no era un político ni proponente del derecho internacional, tampoco organizó grandes congresos internacionales sobre la paz. Se dice que esto pudo pasarle factura.